مركزي البيضاء يخصص 8 مليون دينار لمصارف غات و توفير السيولة للبلدية

العنوان_البيضاء

عقد محافظ مصرف ليبيا المركزي البيضاء “علي الحبري” اجتماعاً أمس الثلاثاء مع نائب رئيس المجلس الاجتماعي الأعلي لتوارق ليبيا ورئيس المجلس التسييري لبلدية غات “إبراهيم ماخي” لمناقشة كيفية توفير السيولة النقدية لمواطني مدينة غات لتخفيف الإشكاليات التي تواجههم جراء أزمة السيولة.

و أكد “الحبري” خلال الاجتماع على توفير السيولة لبلدية غات بالتنسيق مع المصرف التجاري الوطني ومصرف شمال أفريقيا بقيمة 8 مليون دينار وسيخصص منها قيمة 5 مليون للمصرف التجاري غات و3 مليون لمصرف شمال أفريقيا.

و أضاف ” الحبري” أن هذه المصارف ستستلم كل 3 أشهر الشحنة المخصصة لها، مطالباً رئيس المجلس البلدي غات بمخاطبة مدراء المصارف للبدء في الإجراءات القانونية مع إدارتهم في المنطقة الشرقية للبدء في استلام مخصصاتهم من السيولة النقدية

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