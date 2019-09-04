النقاط الأبرز في الاجتماع الفني للوطنية للنفط وشركة الواحة

عُقد خلال اليومين الماضيين الاجتماع الفني الثاني بين المؤسسة وشركة الواحة للنفط، بمقر المؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس، لمناقشة نشاطات الشركة ومعدلات الإنتاج من النفط والغاز الحر والمصاحب والميزانية المعتمدة والمصروفات الفعلية في 2019 والمقترحة للعام 2020.

وأوضح المكتب الإعلامي للمؤسسة الوطنية للنفط، أنه تم خلال الاجتماع استعراض نتائج العمليات المكثفة لتحسين انتاج الآبار، واستعدادات لجنة إدارة الشركة لوضع حقل الفارغ-المرحلة الثانية على خط الإنتاج، إضافة إلى الخطط المقترحة لوضع حقلي شمال جالو و “م ن 98” على الإنتاج، وتطوير بعض التراكيب الصغيرة التي ستساهم في استغلال الغاز والحد من حرقه.

من جهتها شددت المؤسسة الوطنية للنفط على أهمية هذه المشاريع، داعية إدارة الصحة والسلامة والبيئة بالشركة إلى الالتزام التام بمعايير السلامة والصحة المهنية، بما يضمن سلامة جميع العاملين بكافّة المواقع.

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