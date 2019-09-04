اتصالات بني وليد تبدأ حملة صيانة لأجهزتها

بدأت شركات الاتصالات التابعة لشركة هاتف ليبيا بمدينة بني وليد اعمال الصيانة الاولية للمعدات ومقسمات الاتصالات بالمدينة

وقال الصديق العجيل في تصريح خاص لبوابة افريقيا الاخبارية ان صيانة المقسمات الرئيسيّة للاتصالات بالمدينة قد بدأت فعليا وخاصة فيما يخص البدء في تغيير بطاريات الخاصة بالمحطات كمرحلة أولى .

واضاف العجيل ان شركة ليبيانا بدأت الشهر الماضي بتحديث اجهزتها بالمحطات بالاضافة الى تفعيل خدمة الجيل الرابع بوسط المدينة كمرحلة أولى كما بدأت شركة المدار خلال هذا الأسبوع في العمليات الاولية لتفعيل خدمة الجيل الرابع بوسط المدينة

وأشتكي العجيل من انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة مما يسبب في تذبذب الاتصالات وصولا الى انقطاعها في بعض الأحيان

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