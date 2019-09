المتوسط:

أعلن قائد غرفة عمليات القوات الجوية، محمد المنفور، استعداد الجيش للتعاون مع بعثة الأمم المتحدة في التحقيقات الجارية حول الجهة المتورطة في قصف مطار معيتيقة الدولي.

ونفى المنفور، تصريحات صحفية، شن سلاح الجو لأي غارة مساء السبت الماضي، وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية في ليبيا، والتي حالت دون تمكن طائرات الجيش من شن أي غارات في طرابلس.ِ

«المنفور»: الجيش مستعد للتعاون مع البعثة الأممية في التحقيقات بشأن قصف معيتيقة

