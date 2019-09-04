طبي بني وليد يتسلم شحنة أدوية لمرضى السكري

وصلت صباح اليوم للصيدلية المركزية بني وليد شحنة من أدوية السكري والضغط

وتأتي هذه الشحنة من ضمن خطة إدارة الخدمات الصحية توفير أدوية السكري والضغط والتركيز عليها خصوصا في ظل الظروف الراهنة وبعد غياب لاكثر من 5 اشهر .وقال سامي الوداني مدير ادارة الخدمات الصحية بني وليد بانه تم التواصل والتنسيق مع وزارة الصحة لتوفير مادة الأنسولين الخاصة بمرضي السكري خصوصا ان المدينة تعاني من نقصها من فترة طويلة.

وناشد الوداني الجهات الحكومية بضرورة زيادة كميات الأنسولين بشكل عاجل نظرا لازدياد حالات مرضي السكري وخصوصا مع ازدياد إعداد النازحين المصابين بالأمراض المزمنة كالسكري والضغط

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