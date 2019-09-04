الخرطوش: مهام منتظرة بالساعات القادمة

كشف المسؤول الإعلامي باللواء 73 مشاة المنذر الخرطوش، عن تطورات الأوضاع في محاور القتال بالعاصمة طرابلس.

وقال الخرطوش في تصريح خص بوابة أفريقيا الإخبارية بنسخة منه، “إن مناوشات بسيطة تشهدها بعض محاور القتال لليوم السادس على التوالي في حرب العاصمة طرابلس، مع الحفاظ على جميع نقاط التمركز لوحدات الجيش الليبي”، مشيرا إلى أن وحدات اللواء 73 مشاة تتواجد في جميع نقاط التمركز المعلومة لدى غرفة عمليات المنطقة الغربية، بالأحياء البرية ومحور كزيرما وكوبري المطار، مع وجود مناوشات من الحين إلى الأخر بمحور كزيرما.

وأكد الخرطوش، أن هناك تعزيزات كبيرة لعدة وحدات منها على مستوى لواء وعلى مستوى كتيبة، قائلا “مهام منتظرة بالساعات القادمة من شأنها رسم صورة جديدة في حرب تحرير كامل تراب الوطن”.

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