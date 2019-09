المتوسط:

انطلقت بوزارة العمل والتأهيل وبالتعاون مع مصرف الدم المركزي صباح اليوم الأربعاء حملة التبرع بالدم بمقر الوزارة.

وافتتح الحملة التي شارك فيها عددًا من مدراء الإدارات وموظفي الوزارة الدكتور المهدي الأمين وزير العمل والتأهيل.

وأعرب الدكتور محمد سليمان، أحد أعضاء الفريق الطبي عن شكره علي مساهمة موظفي الوزارة الكبيرة في دعم النداءات العديدة التي أطلقها مصرف الدم.

