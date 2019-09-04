سيالة يبحث مع نظيره الكويتي الملف الليبي

أجرى وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد سيالة، اليوم الأربعاء، اتصالا هاتفيا مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي صباح خالد الحمد الصباح.

وأوضحت إدارة الإعلام الخارجي بوزارة الخارجية الليبية، أنه تم خلال الاتصال مناقشة أعمال الدورة العادية 152 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية المقرر عقده خلال الفترة من 8-10 من الشهر الحالي، وسبل توحيد الجهود العربية تجاه الأزمة الليبية ووقف الاشتباكات بالعاصمة طرابلس.

كما تناول الاتصال الدور الكويتي والجهود المبذولة لوضع مقاربة للموقف الدولي تجاه الاشتباكات في العاصمة طرابلس باعتبار دولة الكويت عضواً في مجلس الأمن وممثل المجموعة العربية داخل المجلس

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