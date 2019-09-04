لجنة الأزمة غات: سنغلق الوديان.. ولن تفاجئنا السيول هذه المرة

قال رئيس لجنة الأزمات غات، حسين الكوني، إنه تلقى اتصالا تحذيريا من المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، بشأن سقوط أمطار على المدينة والمناطق المجاورة لها، مشيرا إلى أن اللجنة ستغلق الوديان المؤدية إلى المدينة.

وحذر الكوني، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، سكان غات من الأماكن المحتمل جريان سيول بها، منوها بأن اللجنة تعمل بإمكانات محدودة، «لكنها هذه المرة لديها علم مسبق، ولن تتفاجأ مثل المرة السابقة».

وطالب الكوني، دعم المدينة، حيث تسكن 200 أسرة في مخيمات منذ أن ضربت السيول غات في الرابع من يونيو الماضي.

وحذر مركز الأرصاد من سقوط أمطار مصحوبة بسحب رعدية بداية من الغد، الخميس، على غات والمناطق المجاورة لها والحدودية مع الجزائر «جبال أكاكوس – جبال تاسيلي الجزائرية».

وأوضح المركز أن الأمطار قد تتحول إلى سيول وتجمع للمياه في المناطق والتجمعات السكنية المنخفضة، مما يسفر عن إغلاق بعض الطرق، حسب تنبيه نشره على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.

اقرأ أيضا: «الأرصاد» يحذر من سيول محتملة على غات

وتعرضت غات إلى سيول في الرابع من يونيو الماضي، أسفرت عن نزوح أكثر من 2500 شخص من سكان المدينة، إضافة إلى تضرر المنازل والبنية التحتية بها.

وتلقت المدينة خلال الفترة الماضية مساعدات من بلديات مجاورة، وجمعيات أهلية، إضافة إلى جهود الهلال الأحمر لمساعدة النازحين، كما تلقت قوافل إغاثية من حكومتي الوفاق والموقتة.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا