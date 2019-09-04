سحبان: الجيش لن يخذل أهالي طرابلس

أكد رئيس غرفة عمليات تحرير غريان اللواء مبروك سحبان في كلمة موجهة إلى أهالي طرابلس والمناطق التي لم يتم تحريرها أن الجيش الوطني لن يخذلهم وسيحارب حتى آخر جندي ضمن صفوفه.

سحبان أشار إلى اكتمال الخطوات لتحرير العاصمة طرابلس لافتا إلى أن معنويات القوات المسلحة عالية، وكل الوحدات بانتظار الأوامر فقط، مبينا أن القوة الحقيقة لم تنضم إلى الوحدات العسكرية بعد، في الوقت الذي أوضح فيه أن المجموعات المسلحة متقهقرة وتفتقر للمعنويات بعد استنزاف معظم قواتها.

وتوعد سحبان بأنه لن يبقى في ليبيا أثر لتركيا وللذين جلبوا الاستعمار من جديد والمرتزقة إلى البلاد، وسيتم دفن الإرهاب نهائيا، واختتم رسالته بالقول إنهم ليسوا دعاة حرب ويحز في أنفسهم أن هناك بعض الشباب المغرر بهم، لكن من أراد الحرب فالجيش أهل لها وسيستدرجهم من حيث لا يعلمون.

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