توقيع اتفاقية تعاون مشترك بين مجلسي النواب الليبي وإفريقيا الوسطى

عقد رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، في مقر المجلس بالبيضاء، اليوم، اجتماعا مع نظيره بجمهورية إفريقيا الوسطى، لوران أنجون بابا، والمبعوث الخاص لرئيس إفريقيا الوسطى، موليو مبو دو نتيان، والوفد الرفيع المرافق لهما.

وقد حضر الاجتماع عدد من أعضاء مجلس النواب، وتناول الأوضاع السياسية الراهنة في ليبيا، والحرب التي تقودها القوات المسلحة على المليشيات والإرهاب

وحسب الناطق باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، فقد وقع الجانبان اتفاقية تعاون مشترك تتضمن عددا من الجوانب المهمة، كما تم توقيع اتفاقية تعاون مشترك أخرى بين وزارة الخارجية بالحكومة المؤقتة، ونظيرتها في أفريقيا الوسطى .

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