الزائدي: الإخوان في ليبيا يخوضون ‫حربهم الأخيرة

رأى أمين اللجنة التنفيذية للحركة الوطنية الشعبية الليبية مصطفى الزائدي، أن الإخوان في ليبيا يخوضون ‫حربهم الأخيرة للدفاع عن وجودهم في ‫شمال افريقيا.

وقال الزائدي في تدوينة نشرها عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، “معركة طرابلس يقودها الإخوان، فهم من يديرها ويوجه دفتها، فلا غرابة ان يتولوا الظهور في مشاهدها السياسية، امّا وقودها فهم الشباب الليبيين الذين سيختفون تماما من الذاكرة مع الزمن، ولن يبقى منها سوى اللوعات في قلوب ذويهم!! والإعاقات في أجساد رفاقهم”.

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