اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية والثانوية للمدارس الليبية بالخارج

أعلنت وزارة التعليم التابعة لحكومة الوفاق، اليوم الأربعاء، اعتماد نتائج الدور الأول للشهادة الإعدادية والشهادة الثانوية لطلبة وطالبات المدارس الليبية بالخارج، للعام الدراسي 2018-2019.

وأوضحت الوزارة، أن نسبة النجاح لطلبة الشهادة الإعدادية هي 83.15%، بينما كانت نسبة النجاح لطلبة الشهادة الثانوية هي 66%، لافتة إلى أنها وفي الوقت الذي تهنئ فيه كافة الناجحين بالدور الأول، فأنها تتمنى وتنشد كل السداد والتوفيق لكافة الطلبة والطالبات الذين لم تكلل جهودهم بالنجاح بالدور الأول، وأن يتمكنوا من النجاح بالدور الثاني لهذا العام.

وأعلنت الوزارة عن إمكانية معاينة نتيجة كل طالب عبر الرابط التالي:

http://www.imtihanat.com

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