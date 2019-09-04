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مباحثات روسية فرنسية بشأن مراقبة التسلح في ليبيا

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بحثت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي في اتصال هاتفي مع نظيرها الروسي سيرغي شويغو، سبل التعاون المتاحة لحل الأزمات المستعصية ومراقبة التسلح لاسيما في ليبيا.

وقالت وزارة الجيوش الفرنسية في بيان لها إن بارلي بحثت مع نظيرها الروسي إشكالية السيطرة على التسلح والوضع في مناطق الأزمات من أوكرانيا إلى المشرق والخليج وجمهورية إفريقيا الوسطى.

وأضافت أن وزيري الدفاع درسا مسارات ممكنة للتعاون سيطرحانها مجددا خلال زيارة مشتركة لفلورانس بارلي ووزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان الاثنين إلى موسكو.

وكانت الخارجية الروسية قد ذكرت في وقت سابق أن القضايا التي يراد بحثها في اجتماع موسكو، تشمل الوضع حول إيران وسوريا، إضافة إلى ليبيا وفنزويلا وأوكرانيا، كما سيولي الجانبان اهتماما خاصا لسبل الحيلولة دون نشر السلاح في الفضاء.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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