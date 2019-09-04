السراج يعتمد الخطة التشغيلية الجديدة لشركة الكهرباء

عقد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، اليوم الأربعاء، اجتماعا مع كل من رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، ووزير المالية فرج بومطاري، ووكيل وزارة التخطيط محمد الزيداني، ورئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء عبد المجيد حمزة، ومديرها التنفيذي علي ساسي، وبحضور مستشار شؤون الطاقة إبراهيم الفلاح.

وأوضح المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، أن الاجتماع ناقش الخطة التشغيلية للشركة العامة للكهرباء التي قدمت من قبل اللجنة المشكلة بالخصوص، حيث تم اعتمادها من قبل السراج، كما تم الاتفاق على تسييل المبلغ المطلوب لتنفيذ هذه الخطة.

هذا وتهدف الخطة إلى الحفاظ على القدرة الحالية وإضافة 1300ميغاوات بحلول نهاية العام الحالي وإضافة 800 ميغاوات اخرى بحلول شهر يونيو القادم.

كما ناقش الاجتماع مشروعات التنمية في مجال الكهرباء وسبل عودة الشركات لتنفيذ هذه المشروعات، وتعهدت الشركة العامة للكهرباء بتحسن ملحوظ للشبكة ابتداء من الذروة الشتوية المقبلة.

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