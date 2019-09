المتوسط:

اجتمع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج صباح اليوم الأربعاء مع كل من رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، ووزير المالية فرج بومطاري، ووكيل وزارة التخطيط محمد الزيداني، ورئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء المهندس عبد المجيد حمزة، ومديرها التنفيذي المهندس علي ساسي، وبحضور مستشار شؤون الطاقة المهندس إبراهيم الفلاح.

وناقش الاجتماع الخطة التشغيلية للشركة العامة للكهرباء التي قدمت من قبل اللجنة المشكلة بالخصوص، حيث تم اعتمادها من قبل الرئيس، كما تم الاتفاق على تسييل المبلغ المطلوب لتنفيذ هذه الخطة.

وتهدف الخطة الحفاظ على القدرة الحالية وإضافة 1300ميغاوات بحلول نهاية العام الحالي وإضافة 800 ميغاوات اخرى بحلول شهر يونيو القادم.

من ناحية ثانية ناقش الاجتماع مشروعات التنمية في مجال الكهرباء وسبل عودة الشركات لتنفيذ هذه المشروعات، وتعهدت الشركة العامة للكهرباء بتحسن ملحوظ للشبكة ابتداء من الذروة الشتوية المقبلة.

The post “السراج” يعتمد الخطة التشغيلية الجديدة لشركة الكهرباء appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية