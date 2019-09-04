توقيع اتفاقية بين مجلس النواب وبرلمان أفريقيا الوسطى

وقع رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، اتفاقية مع رئيس البرلمان الوطني بجمهورية أفريقيا الوسطى، لورانجون بابا، في مقر المجلس بطبرق، اليوم الأربعاء.

وأوضح المتحدث باسم المجلس، عبدالله بليحق، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، أن الاتفاقية تتضمن عددا من النقاط المهمة في مجال التدريب والتطوير، وتوحيد الجهود السياسية بما يخدم البلدين.

وأشار بليحق إلى توقيع اتفاقية أخرى بين وزارة الخاجية بالحكومة المؤقتة، ووزارة خارجية أفريقيا الوسطى، في إطار التعاون السياسي بين البلدين، لافتا إلى أن وفد أفريقيا الوسطى توجه إلى قرنادة للاجتماع برئيس الحكومة الموقتة عبدالله الثني.

وأمس استقبل صالح، لوران أنجون بابا، والوفد المرافق له، في مطار الأبرق الدولي. وأكد صالح عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، كما تطرق إلى التجربة التي عانتها أفريقيا الوسطى وما تعانيه ليبيا، مؤكدًا أهمية الدور الأفريقي في حل الأزمة الليبية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الليبية بنغازي عبر صفحتها بموقع «فيسبوك».

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