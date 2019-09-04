“مركزي البيضاء” يُخصص 8 ملايين دينار لمصارف غات

بحث محافظ مصرف ليبيا المركزي في البيضاء علي الحبري، الثلاثاء، أزمة السيولة النقدية في مدينة غات مع رئيس المجلس التسييري للبلدية إبراهيم ماخي الذي عبّر عن انزعاج المواطنين من أزمة السيولة المستمرة.

وخلص الاجتماع إلى تخصيص 8 ملايين دينار لمصرفي التجاري الوطني وشمال إفريقيا، وشدد الحبري على أن إدارة المصرف عازمة على إرسال نفس القيمة كل 3 أشهر على أن تقسم القيمة بمبلغ قدره 5 ملايين دينار للمصرف التجاري و3 ملايين لمصرف شمال إفريقيا.

وكان المجلس البلدي قد أعلن في يونيو الماضي عن وصول سيولة نقدية إجماليها 11 مليون دينار، وأضاف المجلس البلدي وقتها أن عملية توزيع السيولة ستكون بواقع 5 ملايين دينار لمصرف شمال إفريقيا غات و6 ملايين للمصرف التجاري الوطني.

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