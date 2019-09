اجتماع “صالح” ورئيس البرلمان الوطني بأفريقيا الوسطى للتوقيع على اتفاقية تعاون مشترك

المتوسط:

اجتمع صباح اليوم الاربعاء بقاعة البرلمان بمدينة البيضاء رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح وبحضور عدد من أعضاء مجلس النواب من مختلف أنحاء ليبيا ووزير الخارجية بالحكومة الليبية المؤقتة ” لوران انجون بابا ” رئيس البرلمان الوطني بجمهورية افريقيا الوسطى والوفد رفيع المستوى المرافق له.

وبحسب المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب “عبدالله بليحق ” افتتح الإجتماع بكلمة لرئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح أكد من خلالها على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين وقدم شرحاً وافياً عن الأوضاع في ليبيا وحقيقة ما تمر به البلاد خاصةً في الحرب على الإرهاب والتطرف ونهب ثروات الشعب الليبي من قبل حكومة السراج الغير دستورية والمليشيات المسلحة المسيطرة عليها والمدعومة من قبل الدول الداعمة للارهاب والتطرف.

وأكد رئيس البرلمان الوطني بجمهورية افريقيا الوسطى والوفد على عمق العلاقات بين البلدين شاكراً رئيس مجلس النواب كرم الضيافة وحفاوة الإستقبال وشكره لليبيا لدعمها لافريقيا الوسطى منذ عقود لاسيما في الإتحاد الأفريقي وتجمع دول الساحل والصحراء كما جدد دعم بلاده الكامل لمجلس النواب الليبي ممثلاً شرعياً للشعب الليبي.

وأضاف ” بليحق ” أن الاجتماع شهد توقيع إتفاقية تعاون مشترك بين مجلس النواب الليبي والبرلمان الوطني بجمهورية افريقيا الوسطى لتطوير وتدعيم العلاقات الثنائية بين البلدين ، بالإضافة إلى توقيع إتفاقية تعاون مشترك بين وزارة الخارجية بالحكومة الليبية المؤقتة ووزارة الخارجية بجمهورية افريقيا الوسطى في إطار توطيد العلاقات بين البلدين.

