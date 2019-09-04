تجهيزات لإطلاق المشروع الوطني للتغذية المدرسية في ليبيا

أقيمت بقاعة مكتب التفتيش التربوي بغدامس جلسة عمل تحاورية ضمت مدير مكتب الخدمة الاجتماعية والصحية ومديرة مكتب رياض الاطفال وعددا من المشرفين والاختصاصين الاجتماعيين.

وجاءت الجلسة في إطار الاستعدادات الجارية لانطلاق المشروع الوطني للتغذية المدرسية في ليبيا وبالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي بالعام الدراسي المقبل 2019- 2020.

واشتملت الجلسة على توضيحات شاملة لملامح المشروع الوطني للتغذية، كما تم خلالها استلام التقارير الخاصة بامتحانات إتمام الشهادتين الإعدادية والثانوية، ومتابعة أمور تسجيل التلاميذ الجدد المقبلين على الدراسة لهذا العام بهدف استصدار محاضر بالخصوص لإرسالها إلى وزارة التعليم بحكومة الوفاق ومكتب الادارة العامة للخدمة الاجتماعية والصحية.

كما تطرق المُشاركون في الجلسة الحوارية إلى جملة من المواضيع المتعلقة بسير العملية التعليمية.

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