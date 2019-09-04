بلدية سوق الجمعة تدخل خدمة 1415

أعلنت بلدية سوق الجمعة تفعيل خدمة مركز اتصال العاصمة 1415 بها، ومن خلاله ستتمكن من متابعة جميع البلاغات التي ترد إلى مركز اتصال العاصمة 1415 بشكل لحظي، حيث سيظهر البلاغ لحظيا لدى منسق الطوارئ بالبلدية، كما سيظهر لدى فريق المتابعة بها.

وشرحت البلدية، في بيان، إمكانات النظام، الذي يتيح لمتخذي القرار الحصول على «تقارير متنوعة حول البلاغات الواقعة في نطاق البلدية، الاستعلام اللحظي عن حالات البلاغات، متابعة أداء الجهات الخدمية المكلفة بتقديم الخدمة».

كما يمكنهم من «التنسيق اللحظي مع الجهات المختصة، تكوين قاعدة بيانات بالبلاغات في نطاق البلدية، متابعة معالجة البلاغات سواء الطارئة أو التي تحتاج إلى مدة زمنية لمعالجتها».

وحسب البيان، جار العمل على ربط كافة بلديات طرابلس بالنظام ومنحهم صلاحيات الدخول، وتدريبهم على استخدامه، ويستهدف في المرحلة الثانية ربط مجموعة أخرى من بلديات الجبل والجنوب والمنطقة الغربية والوسطى والشرقية.

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