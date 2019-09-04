توقف العمل بحقل البيضاء النفطي لأغراض الصيانة

قالت مصادر إعلامية إن مهندسين بحقل البيضاء النفطي شرقي البلاد، أكدوا اليوم توقف العمل بالحقل لغرض إجراء أعمال صيانة لأحد خطوط الأنابيب.

وأضاف المهندسون أن الحقل كان يضخ نحو سبعة آلاف برميل يوميا قبل الإغلاق، الأمر الذي أجبر شركة الخليج العربي التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط على خفض الإنتاج إلى مئتين وسبعين ألف برميل يوميا.

يشار إلى أن المؤسسة الوطنية للنفط أعلنت أن إيراداتها ارتفعت من مليار وسبعمئة وثلاثين مليون دولار في يونيو الماضي إلى مليارين ومئة مليون دولار في شهر يوليو، بزيادة بلغت ثلاثة وعشرين في المئة.

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