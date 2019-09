اتصال هاتفي بين وزير خارجية الوفاق ونظيره الكويتي

المتوسط:

قام وزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطني، محمد سيالة، بإجراء اتصال هاتفي مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي صباح خالد الحمد الصباح.

وأفادت إدارة الإعلام الخارجي بوزارة الخارجية الليبية، بأنه تم خلال الاتصال مناقشة أعمال الدورة العادية 152 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية المقرر عقده خلال الفترة من 8-10 من الشهر الحالي، وسبل توحيد الجهود العربية تجاه الأزمة الليبية ووقف الاشتباكات بالعاصمة طرابلس.

وختامًا، تطرق اللقاء، إلى الدور الكويتي والجهود المبذولة لوضع مقاربة للموقف الدولي تجاه الاشتباكات في العاصمة طرابلس باعتبار دولة الكويت عضواً في مجلس الأمن وممثل المجموعة العربية داخل المجلس.

