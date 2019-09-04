بليحق : فخامة رئيس مجلس النواب يوقع اتفاقيات تعاون مشترك مع جمهورية أفريقيا الوسطى

البيضاء 04 سبتمبر 2019 (وال)- التقى فخامة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح صباح اليوم الأربعاء بقاعة البرلمان بمدينة البيضاء برئيس البرلمان الوطني بجمهورية أفريقيا الوسطى ”لوران انجون بابا”، والوفد رفيع المستوى المرافق له، بحضور عدد من السادة أعضاء مجلس النواب من مختلف أنحاء ليبيا، ومعالي وزير الخارجية بالحكومة الليبية المؤقتة الدكتور عبد الهادي الحويج .

وقال المتحدث باسم مجلس النواب السيد عبد الله بليحق إن فخامة رئيس مجلس النواب المستشارعقيلة صالح اطلع وفد جمهورية أفريقيا الوسطى على تطورات الأوضاع الأخيرة في ليبيا، وما تمر به البلاد، مشيدًا بالعلاقات التاريخية بين البلدين.

وبحسب بليحق فقد أوضح فخامته للوفد أن حكومة الوفاق لا تمتلك الشرعية، مؤكدًا سيطرة المليشيات على طرابلس وقرارات المجلس الرئاسي هناك، إضافة إلى نهب مقدرات وثروات الشعب الليبي من إيرادات النفط.

واستعرض فخامته حقيقة الحرب التي تقودها القوات المسلحة العربية الليبية للقضاء على “الإرهاب والتطرف”، وكذلك تدخل عدد من الدول من بينها “تركيا وقطر” في الشأن الليبي ودعم الميليشيات والجماعات الإرهابية في البلاد.

وبدوره، أكد رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى، على العلاقات التاريخية بين البلدين، معربًا عن شكره لدولة ليبيا لتقديمها الدعم لبلاده خلال العقود الماضية في الاتحاد الأفريقي، وتجمع دول الساحل والصحراء.

كما تم خلال اللقاء التوقيع على عدة اتفاقيات مشتركة بين مجلس النواب وبرلمان أفريقيا الوسطى، تضمنت عدة نقاط مهمة في إطار تعزيز التعاون بين البلدين، وكذلك التوقيع على اتفاقية بين وزارة الخارجية بالحكومة الليبية المؤقتة وحكومة أفريقيا الوسطى.

يشار إلى أن وفد أفريقيا الوسطى وصل مساء أمس الثلاثاء، وعقد اليوم بمقر القاعة التاريخية بمقر البرلمان بالبيضاء، اجتماعًا ضم فخامة رئيس مجلس النواب، وعددا من أعضاء مجلس النواب من كافة المدن.

هذا وقد ضم الوفد رئيس البرلمان الوطني لجمهورية أفريقيا الوسطى، ومبعوثا شخصيا من رئيس الدولة، ووكيل وزارة داخلية أفريقيا الوسطى، وعددا من النواب. (وال – البيضاء) س م/ ع ع

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