أفاد المركز الإعلامي لبلدية زلطن، بأنه تم توزيع البنزين علي المواطنين صباح الأربعاء من قبل محطة (البحيرة ) ومحطة (كوكب الشرق) القاطنة علي طريق رقدلين.

وأشار المركز الإعلامي لبلدية زلطن، إلى أنَّ لجنة الأزمة والوقود هيَّ من تشرف على عملية توزيع الوقود.

