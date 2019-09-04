دولة رئيس مجلس الوزراء يتابع سير عمل منفذ أمساعد البري

قرنادة 04 سبتمبر 2019 (وال) – بحث دولة رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقّتة السيد عبد الله عبد الرحمن الثني، اليوم الأربعاء بمكتبه في مقر ديوان مجلس الوزراء بمنطقة قرنادة، سير عمل منفذ إمساعد الحدودي مع الشقيقة مصر، وأبرز احتياجاته، وذلك خلال اجتماع عقده مع معالي وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف وعدد من المسؤولين بالمنفذ والمنطقة.

وحضر الاجتماع رئيس المجلس التسييري لبلدية إمساعد السيد صالح إمعوض، ورئيس رقابة الجمارك بالمنفذ السيد مرعي المنفي، ورئيس رقابة جوازات إمساعد السيد عوض بومدين، و مدير أمن منفذ إمساعد البري العقيد عبد الباسط العريبي.

واطلع دولة رئيس مجلس الوزراء ـ خلال الاجتماع ـ على سير عمل المنفذ و الاحتياجات التي يجب توفيرها في أقرب وقت لضمان سير العمل على أكمل وجه.

وشدد دولته على ضرورة المحافظة على الوضع الأمني بالمنفذ، و ضرورة الضرب بيد من حديد لكل من يسعى لزعزعة أمن البلاد .(وال – قرنادة) ع ع

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