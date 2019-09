وزير «داخلية الوفاق» يُصدر قرارًا بـ دمج عدد من مديريات الأمن

المتوسط:

أصدر وزير الداخلية المفوض لحكومة الوفاق الوطني، فتحي باشاغا، جملة من القرارات بشأن دمج مديريات أمن وتكليف مدراء لها، حيث أصدر الوزير القرارات التالية.

القرار رقم 1510 لسنة 2019م بشأن دمج مديريات أمن “الجميل , رقدالين, زلطن, باطن الجبل”, تحت مسمي مديرية أمن الجميل ويكون مقرها بلدية زلطن , ويكلف عميد “خالد موسي أحمد اللحياني” بمهام مدير أمن الجميل.

القرار رقم 308 لسنة 2019م بشأن إلغاء مديرتي أمن الزاوية الغرب والزاوية الجنوبية وضمها لمديرية أمن الزاوية, ويكلف عميد “علي خليفة اللافي” بمهام مدير أمن الزاوية.

القرار رقم 1320 لسنة 2019م بشأن دمج مديريات أمن “براك الشاطئ , القرضة الشاطئ, والشاطئ الغربي “, تحت مسمي مديرية أمن الشاطئ ويكون مقرها براك الشاطئ, ويكلف عميد “صلاح الدين السنوسي علي عامر” بمهام مدير أمن براك الشاطئ.

القرار رقم 1502 لسنة 2019م بشأن دمج مديريتي أمن “غريان , الأصابعة “, تحت مسمي مديرية أمن غريان ويكون مقرها بلدية غريان, ويكلف عميد “عمر حسين الخذراوي” بمهام مدير أمن غريان.

القرار رقم 1512 لسنة 2019م بشأن دمج مديريتي أمن “نالوت , غدامس”, تحت مسمي مديرية أمن نالوت ويكون مقرها بلدية نالوت, ويكلف عميد “طارق خليفة عسكر” بمهام مدير أمن نالوت.

القرار رقم 1506 لسنة 2019م بشأن دمج مديريات أمن “الرجبان , جادو, الرحيبات, الحرابة, كاباو “, تحت مسمي مديرية أمن جادو ويكون مقرها بلدية جادو, ويكلف عميد “علي سليمان سعيد الهزهازي” بمهام مدير أمن جادو.

القرار رقم 1504 لسنة 2019م بشأن دمج مديريات أمن “نسمة، مزدة، الشقيقة، الشويرف”، تحت مسمي مديرية أمن مزدة ويكون مقرها بلدية مزدة, ويكلف عميد “مسعود خواجة بشير” بمهام مدير أمن مزدة.

