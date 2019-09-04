اخبار ليبيا الان

الدينار الليبي يصعد أمام العملات الدولية الأكثر تداولا في السوق الموازية

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

ارتفع الدينار الليبي اليوم الأربعاء أمام العملات الدولية الأكثر تداولا في السوق الموازية،  فقد انخفض سعر العملة الأميركية إلى 4.22 دينار للدولار الواحد مقابل 4.235 دينار أمس.

كذلك تراجع سعر صرف  كل من العملة الأوروبية الموحدة إلى 4.64 دينار مقابل 4.65 دينار، والجنيه الاسترليني إلى 5.04 دينار مقابل 5.06 دينار، حسب متعاملين وصفحات متابعة لتعاملات السوق.

كما انخفضت الليرة التركية إلى 0.73 دينار اليوم مقابل 0.74 دينار أمس، والعملة التونسية إلى 1.46 دينار مقابل 1.47 دينار ليبي.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

بوابة الوسط

بوابة الوسط

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك