الدينار الليبي يصعد أمام العملات الدولية الأكثر تداولا في السوق الموازية

ارتفع الدينار الليبي اليوم الأربعاء أمام العملات الدولية الأكثر تداولا في السوق الموازية، فقد انخفض سعر العملة الأميركية إلى 4.22 دينار للدولار الواحد مقابل 4.235 دينار أمس.

كذلك تراجع سعر صرف كل من العملة الأوروبية الموحدة إلى 4.64 دينار مقابل 4.65 دينار، والجنيه الاسترليني إلى 5.04 دينار مقابل 5.06 دينار، حسب متعاملين وصفحات متابعة لتعاملات السوق.

كما انخفضت الليرة التركية إلى 0.73 دينار اليوم مقابل 0.74 دينار أمس، والعملة التونسية إلى 1.46 دينار مقابل 1.47 دينار ليبي.

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