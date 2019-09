ميزانية البلديات محور لقاء نائب بالرئاسي ووزير الحكم المحلي

المتوسط:

ناقش عضو المجلس الرئاسي الدكتور، محمد عماري زايد، صباح اليوم الأربعاء وزير الحكم المحلي الدكتور، ميلاد الطاهر”، آليات تسهيل ميزانيات البلديات لعامي “2019 – 2020″، حتى تتمكن من أداء المهام الموكلة لها خدمة للمواطنين.

وتم التطرق خلال الاجتماع الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء للصعوبات التي تواجهها شركة الخدمات العامة والتي أدت لتدني مستوى الخدمات التي تقدمها، والتأكيد على تذليها.

واستعرض الوزير أمام الدكتور” عماري”، الخطوات التي اتخذتها الوزارة فيما يخص هيكلتها لضمان زيادة نسبة الأداء فيها.

