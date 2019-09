المتوسط:

ينظم فريق الشراكة المجتمعية زليتن ومنظمة Pci لمبادرة التغير السلمي بالتعاون مع لجنة الأزمات والطوارئ ببلدية زليتن يوم غدٍ الخميس مهرجان ترفيهي تحت شعار “أنتم منا وفينا” للعائلات الوافدة من مناطق الاشتباكات إلى بلدية زليتن.

وحدد المنظمون منتزه البيلسان بشاطئ بحر أبورقية مكاناً لإقامة المهرجان الذي ستتخلله العديد من الفقرات الترفيهية والتوعوية والثقافية والألعاب للأطفال ومسابقات وجوائز والوجبات والعصائر والمشروبات.

ووجهت الدعوة لكافة العائلات الوافدة مصحوبين بالبطاقات الصادرة من لجنة الأزمات والطوارئ، حيث يهدف المهرجان إلى خروج النازحين من ضغوطات الأزمات والحرب والنزوح.

The post مهرجان ترفيهي بزليتن للعائلات الوافدة من مناطق الاشتباكات appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية