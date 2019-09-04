عماري يناقش مع وزير الحكم المحلي تحسين أداء شركة الخدمات العامة

ناقش عضو المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق، الدكتور محمد عماري زايد، اليوم الأربعاء، وزير الحكم المحلي الدكتور ميلاد الطاهر، آليات تسهيل ميزانيات البلديات للعام 2019- 2020، حتى تتمكن من أداء المهام الموكلة لها خدمة للمواطنين.

وتطرق الاجتماع الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء بحكومة الوفاق، إلى «الصعوبات التي تواجهها شركة الخدمات العامة والتي أدت لتدني مستوى الخدمات التي تقدمها، والتأكيد على تذليها».

واستعرض الطاهر، أمام عضو المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق «الخطوات التي اتخذتها الوزارة فيما يخص هيكلتها لضمان زيادة نسبة الأداء فيها».

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