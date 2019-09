تفاصيل لقاء «باشاغا» برئيس جـهاز الـشرطة الـسياحة وحـماية الآثـار

المتوسط:

الـتقى وزيـر الـداخلية الـمفوض لحكومة الوفاق الوطني، فـتحي بـاشاغا، صـباح الـيوم الأربـعاء بـرئيس جـهاز الـشرطة الـسياحية وحـماية الآثـار العـميد عـبد الـغني أرحـومة، وبـحضور مـعاون رئـيس الـجهاز ومـدير إدارة الـشؤون الـمالية بـالجهاز.

وخـلال اللـقاء، الـذي عـقد بـمقر ديـوان وزارة الـداخلية، ناقش الـمشاكل والـعراقيل الـتي تـواجه عـمل جـهاز الـشرطة الـسياحية وحـماية الآثـار، وإيـجاد الـحلول الـناجحة لـحلحلتها، بـالإضـافة إلـى عـدد مـن الـمواضيع الـتي تـهم الـجهاز.

كـما اسـتمع الـوزير، خـلال اللـقاء إلـى شـروح وافـية مـن قـبل رئـيس الـجهاز ومـعاونه حـول عـمل الـجهاز والـجهود الـتي يـبذلها فـي حـماية الآثـار والمـحافظة عـلى الـموروث الـثقافي للـدولة.

