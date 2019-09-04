بحث آلية دعم بادرة اجتماعية لتمكين النساء الرائدات في بناء الدولة

بنغازي 04 سبتمبر 2019 (وال) – التقت عضو المجلس التسييري لبلدية بنغازي المكلفة بمتابعة ملف الشؤون الاجتماعية “راضية المذبل” بمقر ديوان بلدية بنغازي برئيس لجنة تنسقيه تمكين المرأة الليبية لدعم ثورة الكرامة الدكتورة “عائشة البرغثي “.

وبحث الطرفين آلية دعم بادرة اجتماعية خاصة بالمرأة تحت شعار “المرأة الليبية تحتضن الوطن” لتمكين النساء الرائدات والفاعلات ذوات الخبرة للعمل في بناء الدولة عن طريق تقلدهن للأماكن المناسبة .

من جانبها، أعربت المذبل عن امتنانها للمشاركة في هذه المبادرة كونها ممثلة عن بلدية بنغازي رفقة ممثلات أخريات من قطاعات الدولة، لافتة إلى أن هذه المبادرة تعد تقديراً للمرأة الليبية كونها شريكة المسيرة وأم الشهداء ولعطاءها وريادتها في خدمة مجتمعها ووطنها بالإضافة إلى مسيرتها الحافلة بالإنجازات والمكتسبات في ميادين العمل.

وأشارت إلى أن سيدات ليبيا الفُضليات يُعدن نماذج مضيئة في مسيرة الوطن ودعم المرأة، وتمكينها لتصبح نموذجاً داخل الدولة وممثلة عن دولتها أمام الدول ليس فقط لما حققته المرأة من إنجازات نوعية فحسب، وإنما للتطور المستمر في طبيعة الدور الذي تقوم به المرأة الليبية في مجتمعها .

المذبل ذكرت أن قرار سيادة القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير ركن خليفة حفتر بدعم المرأة خير دليل على أن المرأة الليبية تحظى بتشجيع وقوة دفع من القيادة ليؤهّلها لتصدر المسؤولية في مواقع العمل الوطني بكل اقتدار. (وال – بنغازي) ع ع

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال