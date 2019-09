المتوسط:

عقد بمركز طبرق الطبي، اجتماعًا موسعًا ضم كافة الإدارات بالمركز.

وتناول الاجتماع الذي عقد صباح اليوم ، برئاسة مدير عام المركز الدكتور فرج الجالى، متابعة سيّر العمل الإداري والطبي داخل المركز، إلى جانب حلحلة كافة العراقيل التي تواجه سيّر العمل، والاطلاع على التقارير اليومية المقدمة من المناوب الليلي.

