وزير «عدل الوفاق» يبحث مع السفير الإيطالي التعاون في المجال القضائي

استقبل وزير العدل لحكومة الوفاق الوطني اليوم الأربعاء الموافق 4 سبتمبر2019 بمكتبه بديوان الوزارة، السفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيني بوتشينو قريمالدي، بحضور مدير المكتب القانوني المكلف والسكرتير الثاني بالسفارة الإيطالية .

رحب الوزير بالسفير الإيطالي مشيدا بالتعاون القائم بين البلدين الصديقين خاصة فيما يتعلق بالمجال القضائي والعدلي، لاسيما اتفاقية نقل السجناء بين البلدين والتي تم التوقيع عليها بالأحرف الأولى خلال شهر يونيو الماضي التي من المؤكد التوقيع عليها بشكل نهائي خلال المدة القريبة القادمة.

من جهته عبر السفير عن سعادته بالتعاون المشترك بين البلدين خاصة في مجالات القضاء ومكافحة الجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية.

