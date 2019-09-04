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سلامة: قصف المطارات “كارثة”.. ونطالب مجلس الأمن بإدانته

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
غسان سلامة في إحاطة أمام مجلس الأمن:
– لا بد أن يمثل من قام باستهداف البعثة في بنغازي للعدالة
– الحرب الحالية في طرابلس أوقفت أي عملية سياسية تبشر بخير
قصف المطارات كارثة ونطالب مجلس الأمن بإدانة أي قصف يهدد حياة المدنيين
– الوضع في مرزق ما يزال مروعا وهناك أكثر من 100 قتيل فضلا عن المصابين
– أماكن الأعمال والمنازل في مرزق تعرضت للسرقة والحرق وهناك مخاطر بتوسع العنف
– ما حصل في مرزق يمكن أن يحصل في أماكن أخرى
– نحتاج لتمويل سريع لخطة الاستجابة الإنسانية في ليبيا
– الأطراف استجابت للهدنة في يوليو الماضي لكن الانتهاكات حصلت
– العنف في ليبيا يتفاقم بسبب تواصل إمداد أطراف النزاع بالسلاح
– قرار حظر توريد السلاح إلى ليبيا لم يكن فعالا
– وصول المرتزقة إلى ليبيا أمر خطير ويمكن أن يؤدي إلى التصعيد
– ممتن لدعوة مجموعة السبع لعقد مؤتمر دولي للوصول إلى حل سياسي
– مضاعفة الدعم الخارجي لأحد الأطراف سيؤدي إلى تفاقم القتال

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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