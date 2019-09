سلامة: قصف المطارات “كارثة”.. ونطالب مجلس الأمن بإدانته

غسان سلامة في إحاطة أمام مجلس الأمن: – لا بد أن يمثل من قام باستهداف البعثة في بنغازي للعدالة – الحرب الحالية في طرابلس أوقفت أي عملية سياسية تبشر بخير – قصف المطارات كارثة ونطالب مجلس الأمن بإدانة أي قصف يهدد حياة المدنيين – الوضع في مرزق ما يزال مروعا وهناك أكثر من 100 قتيل فضلا عن المصابين

– أماكن الأعمال والمنازل في مرزق تعرضت للسرقة والحرق وهناك مخاطر بتوسع العنف

– ما حصل في مرزق يمكن أن يحصل في أماكن أخرى

– نحتاج لتمويل سريع لخطة الاستجابة الإنسانية في ليبيا

– الأطراف استجابت للهدنة في يوليو الماضي لكن الانتهاكات حصلت

– العنف في ليبيا يتفاقم بسبب تواصل إمداد أطراف النزاع بالسلاح

– قرار حظر توريد السلاح إلى ليبيا لم يكن فعالا

– وصول المرتزقة إلى ليبيا أمر خطير ويمكن أن يؤدي إلى التصعيد

– ممتن لدعوة مجموعة السبع لعقد مؤتمر دولي للوصول إلى حل سياسي

– مضاعفة الدعم الخارجي لأحد الأطراف سيؤدي إلى تفاقم القتال



