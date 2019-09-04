سلامة: قصف المطارات “كارثة”.. ونطالب مجلس الأمن بإدانته

غسان سلامة في إحاطة أمام مجلس الأمن:

– لا بد أن يمثل من قام باستهداف البعثة في بنغازي للعدالة

– الحرب الحالية في طرابلس أوقفت أي عملية سياسية تبشر بخير

– قصف المطارات كارثة ونطالب مجلس الأمن بإدانة أي قصف يهدد حياة المدنيين

– الوضع في مرزق ما يزال مروعا وهناك أكثر من 100 قتيل فضلا عن المصابين

– أماكن الأعمال والمنازل في مرزق تعرضت للسرقة والحرق وهناك مخاطر بتوسع العنف

– ما حصل في مرزق يمكن أن يحصل في أماكن أخرى

– نحتاج لتمويل سريع لخطة الاستجابة الإنسانية في ليبيا

– الأطراف استجابت للهدنة في يوليو الماضي لكن الانتهاكات حصلت

