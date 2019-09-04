توقيع اتفاقية تعاون مشترك بين ليبيا وأفريقيا الوسطى

البيضاء-العنوان

وقع مجلس النواب اليوم الأربعاء اتفاقية تعاون مشترك مع البرلمان الوطني بجمهورية أفريقيا الوسطى لتطوير وتدعيم العلاقات الثنائية بين البلدين.

كما جرى توقيع اتفاقية تعاون مشترك بين وزارة الخارجية بالحكومة الليبية المؤقتة ووزارة الخارجية بجمهورية أفريقيا الوسطى في إطار توطيد العلاقات بين البلدين.

وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق إن توقيع الاتفاقية خلال اجتماع عقد بقاعة البرلمان بمدينة البيضاء بين رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح ورئيس البرلمان الوطني بجمهورية أفريقيا الوسطى لوران انجون بابا.

وحضر الاجتماع عن الجانب الليبي عدد من أعضاء مجلس النواب ووزير الخارجية بالحكومة الليبية المؤقتة عبدالهادي الحويج وعن جانب أفريقيا الوسطى الوفد رفيع المستوى المرافق لرئيس البرلمان الوطني.

وأكد رئيس مجلس النواب على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين وقدم شرحاً وافياً عن الأوضاع في ليبيا وحقيقة ما تمر به البلاد خاصةً في الحرب على الإرهاب والتطرف ونهب ثروات الشعب الليبي من قبل حكومة الوفاق برئاسة فائز السراج غير الدستورية والمليشيات المسلحة المسيطرة عليها والمدعومة من قبل الدول الداعمة للإرهاب والتطرف.

كما أكد رئيس البرلمان الوطني بجمهورية أفريقيا الوسطى والوفد على عمق العلاقات بين البلدين شاكراً لرئيس مجلس النواب كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال وشكره لليبيا لدعمها لأفريقيا الوسطى منذ عقود لاسيما في الاتحاد الأفريقي وتجمع دول الساحل والصحراء، كما جدد دعم بلاده الكامل لمجلس النواب الليبي ممثلاً شرعياً للشعب الليبي.

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