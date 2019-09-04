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سلامة: منذ 4 أبريل، توسع النطاق الجغرافي للنزاع وألحق خسائر فادحة بالمدنيين والمتقاتلين على حد سواء

تم النشر منذُ 46 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

سلامة: منذ 4 أبريل، توسع النطاق الجغرافي للنزاع وألحق خسائر فادحة بالمدنيين والمتقاتلين على حد سواء

أبرز النقاط في إحاطة سلامة أمام مجلس الأمن بشأن ليبيا

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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