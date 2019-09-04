سلامة: منذ 4 أبريل، توسع النطاق الجغرافي للنزاع وألحق خسائر فادحة بالمدنيين والمتقاتلين على حد سواء
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