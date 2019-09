المتوسط:

طالب المبعوث الأممي لدى ليبيا، غسان سلامة، بمثول من قام باستهداف البعثة في بنغازي أمام العدالة.

وقال سلامة، الأربعاء، خلال إحاطته أمام مجلس الأمن: “لابد أن يمثل من قام باستهداف البعثة في بنغازي أمام العدالة”.

The post «سلامة» يطالب بمثول من قام باستهداف البعثة أمام العدالة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية