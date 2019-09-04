بعد منعه من السنغال .. المخزوم يظهر مع الإخوان مجدداً في طرابلس

ليبيا – ظهر عضو لجنة الحوار السابق ، القيادي في حزب العدالة والبناء الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين صالح المخزوم مجدداً عقب إنقطاع لفترة عن المشهد بل وحتى عن التدوين عبر صفحته على فيسبوك .

وسُجل هذا الظهور للمخزوم يوم أمس الثلاثاء في الاجتماع الذي عقده رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج مع اعضاء منقطعين عن مجلس النواب وآخرين من مجلس الدولة الإستشاري الذي عاد له المخزوم على إعتباره عضو بالمؤتمر العام السابق سيء الصيت ونائباً لرئيسه .

في 31 يوليو 2018 أصدر رئيس المجلس الرئاسي قراره رقم 1143 بشأن تعيين بعض السفراء في الخارج وقد جاء من بينهم إسم صالح المخزوم سفيراً للرئاسي في جمهورية السنغال .

وعقب صدور القرار توجه المخزوم إلى السنغال لمباشرة مهامه بعد إصدار الخارجية جواز سفر له لهذه المهمة وإتمام كافة الإجراءات لكن الحكومة السنغالية رفضت قبول الترشيح وإمتنعت عن إعتماده كسفيراً لدولة ليبيا لديها رغم تقديم أوراقه لها .

ولم توضح السنغال سبب رفضها قبول الترشيح مكتفية باعتباره كحق سيادي لها برفض أو قبول ترشيح أي سفير أجنبي للعمل على أراضيها ، وعلى إثره حاول المخزوم تغيير قرار ترشيحه للساحة البولندية التي يبدو أنها لم يحالفه فيها الحظ هي الأخرى .

لكن مسؤول بالسفارة الليبية في داكار أكد لـ المرصد أن الصحافة السنغالية المقربة من الحكومة قد تناولت الجدل الذي دار في ليبيا بعد صدور قرار السراج بشأن تكليف المخزوم كسفير وإستنكار بعض القوى الليبية للقرار لتورط المعني في القرار 7 لسنة 2012 ضد مدينة بن وليد إضافة لإنتمائه الحزبي مع جماعة الإخوان المسلمين .

وكانت السلطات المختلفة في مدينة بن وليد إضافة لعدد من المنظمات الحقوقية المحلية قد إستنكرت قرار تكليف المخزوم كسفير في السنغال على إعتباره مكافأة لشخص أجرم في حق مئات الأشخاص وساهم في شرعنة عملية قرار 7 التي أدت لخطف العشرات لقو حتفهم في سجون الجماعات المسلحة التي قادت العملية .

وإضافة للمخزوم قد حضر عدد من أعضاء مجلس الدولة وأبرزهم من جماعة الإخوان المسلمين مثل منصور الحصادي وماجدة الفلاح عضو مجلس شورى الجماعة وعمر أبوشاح ونجاة شرف الدين إضافة لخالد المشري والمخزوم نفسه وبعض .

ويأتي هذا الإجتماع عقب إجتماع سابق مع من أطلق عليهم السراج إسم ” نخب إجتماعية وسياسية ” أُثير حوله الكثير من الجدل واللغط داخل ” معسكر الوفاق ” وإتهامات لعدد من الحضور بالخيانة والولاء للعدو كما كان من بينهم محمد الضراط القيادي بحزب الجبهة الوطنية الذي كان يرأسه صهره محمد يوسف المقريف المتهم الأول في القرار 7 سيء الذكر .

المرصد – خاص

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