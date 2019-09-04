أبرز النقاط في إحاطة سلامة أمام مجلس الأمن بشأن ليبيا

أكد المبعوث الأممي لدى ليبيا غسان سلامة، أن الاشتباكات التي اندلعت في العاصمة طرابلس منذ 5 أشهر تسببت في إيقاف العملية السياسية في ليبيا.

وقال سلامة، خلال إحاطته اليوم الأربعاء أمام مجلس الأمن الدولي، إن مسألة قصف المطارات الليبية هي مسألة كارثية، داعيا الأمم المتحدة إلى إدانتها.

وكشف سلامة، أن النزاع تسبب في مقتل أكثر من 100 مدني وإصابة أكثر من 300 شخص بجروح، كما تسبب في نزوح 120000 مدني، مشيرا إلى أنه تم تسجيل وصول عدد كبير من المرتزقة للقتال في ليبيا.

وأوضح سلامة، أن الأوضاع في مدينة مرزق جنوبي ليبيا نتيجة القتال أصبحت مروعة للغاية، محذرا من توسع الأحداث في مرزق وانتقالها إلى المناطق الأخرى في ليبيا.

وأكد سلامة، أن عضو مجلس النواب سهام سرقيوة مازالت مختطفة ولم تتحصل البعثة على معلومات بشأنها، داعيا السلطات الليبية للتحقيق في اختفاء سرقيوة والإعلان عن النتائج.

وفيما يتعلق بحظر توريد الأسلحة إلى ليبيا، قال المبعوث الأممي “إن امدادات الأسلحة إلى ليبيا رفعت منسوب العنف وحظر الأسلحة لم يكن فعالا وقرار مجلس الأمن لم يحترم”.

وتابع سلامة، مؤكدا أن البعثة ستواصل عملها لتعبئة الدعم الدولي والوطني للتهدئة ووقف القتال في ليبيا.

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