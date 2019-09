المتوسط:

أكد المبعوث الأممي لدى ليبيا غسان سلامة، اليوم الأربعاء أن اشتباكات العاصمة الليبية طرابلس أوقفت العملية السياسية.

وقال سلامة، خلال إحاطته أمام مجلس الأمن الدولي حول ليبيا إن 100 مدني قتلوا و1200 أصيبوا جراء الاشتباكات في طرابلس.

