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خلال إحاطته.. «سلامة» يطالب مجلس الأمن بإدانة قصف مطار معيتيقة

تم النشر منذُ 38 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

 

المتوسط:

اعتبر مبعوث الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، غسان سلامة، أن قصف المطارات قرب العاصمة طرابلس يعتبر «كارثة حقيقية ويهدد حياة المدنيين»، مشيرا إلى القصف الذي استهدف مطاري معيتيقة شرق العاصمة وزاورة غرب البلاد.

وطالب سلامة، خلال إحاطته أمام مجلس الأمن حول ليبيا، اليوم الأربعاء، بضرورة إدانة مثل هذا القصف العشوائي، مشيرا إلى مقتل 100 مدني جراء الحرب في طرابلس منذ الرابع من أبريل الماضي.

وأضاف سلامة، أنَّ هناك جيلاً من الشباب الليبي يفقد حياته في النزاع الدائر داخل أراضي الدولة.

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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تعليقات

  • لماذا سلامه لم يطالب بإدانة عملية تدمير مطار طرابلس و طائراته و مطالبة الجنائية الدوليه القبض علي المجرم الفاسد بادي. ؟؟و البقره المجرم الذي يقوم بتنفيذ أوامر الأعور الدجال ؟ و لماذا لا يدين تركيا التي يعلمها الجميع بانها الداعم الرسمي للارهابيين و الدواعش ؟؟

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  • انت اول من تستحق الادانة ياسلامة ومخاكمة عادلة للتستر على مليشيات ارهابية فانت تعرف ان مليشا البقرة من ارتكبت الجريمة وتستحق الابادة وليس الادانة .سلامة شاهد زور يكذب مثل الاخوان المفلسين لان الحرب فى طرابلس افسدت مسرحية غدامس وهى اسوأ من الصخيرات مؤتمر جامع لجماعة الخوان والمرتزقة واامأجورين من فطر لاقصاء الجيش والبرلمان وشرعنة المليشيات الارهابية مسرحية هزلية اخراج سلامة الارهابى مقابل اجر مغرى لهذا الدور القذر من قطر ويبدوا انه تم شراء سكوتة عن اهم نقطة تعمد اغفالها وهى ان اموال مصرف ليبيا المركزى تنفق على شراء سلاح تركى وتمويل نقل مقاتلين ارهابيين من سوريا وايجار مرتزقة من تشاد وكان المفروض ان يطالب بتحويل عائدات النفط الى صندوق تابع للامم المتحدة يتولى التوزيع الغادل لكل المدن بمراقبة مجلس النواب مثل اى دولة ولكن اراد ارضاء قطرائيل وينعم بجائزة الشخة موزه لرعاية الارهاب

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  • عرفتم الان لماذا فشلت الامم المتحدة فى حل اى مشكلة دولية لانه تختار متعوثين امميين لازمة ولا ضمير شهود زور ويتجاهلوا الحقائق الدامغة .سلامة شاهد زور يكذب مثل الاخوان المفلسين لان الحرب فى طرابلس افسدت مسرحية غدامس وهى اسوأ من الصخيرات مؤتمر جامع لجماعة الخوان والمرتزقة واامأجورين من فطر لاقصاء الجيش والبرلمان وشرعنة المليشيات الارهابية مسرحية هزلية اخراج سلامة الارهابى مقابل اجر مغرى لهذا الدور القذر من قطر ويبدوا انه تم شراء سكوتة عن اهم نقطة تعمد اغفالها وهى ان اموال مصرف ليبيا المركزى تنفق على شراء سلاح تركى وتمويل نقل مقاتلين ارهابيين من سوريا وايجار مرتزقة من تشاد وكان المفروض ان يطالب بتحويل عائدات النفط الى صندوق تابع للامم المتحدة يتولى التوزيع الغادل لكل المدن بمراقبة مجلس النواب مثل اى دولة ولكن اراد ارضاء قطرائيل وينعم بجائزة الشخة موزه لرعاية الارهاب

    رد