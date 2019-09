المتوسط:

اعتبر مبعوث الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، غسان سلامة، أن قصف المطارات قرب العاصمة طرابلس يعتبر «كارثة حقيقية ويهدد حياة المدنيين»، مشيرا إلى القصف الذي استهدف مطاري معيتيقة شرق العاصمة وزاورة غرب البلاد.

وطالب سلامة، خلال إحاطته أمام مجلس الأمن حول ليبيا، اليوم الأربعاء، بضرورة إدانة مثل هذا القصف العشوائي، مشيرا إلى مقتل 100 مدني جراء الحرب في طرابلس منذ الرابع من أبريل الماضي.

وأضاف سلامة، أنَّ هناك جيلاً من الشباب الليبي يفقد حياته في النزاع الدائر داخل أراضي الدولة.

The post خلال إحاطته.. «سلامة» يطالب مجلس الأمن بإدانة قصف مطار معيتيقة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية