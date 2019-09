المتوسط:

حذر المبعوث الأممي لدى ليبيا، غسان سلامة، اليوم الأربعاء، من الوضع في مرزق.

وقال سلامة، خلال إحاطته أمام مجلس الأمن الدولي حول ليبيا، “لا يزال الوضع في مرزق مروعا، حيث أسفر عن تشريد الآلاف والسرقة والحرق ومخاطر انتشار النزاع لأبعاد وطنية”.

