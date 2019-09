المتوسط:

كشف المبعوث الأممي لدى ليبيا، غسان سلامة، أن البعثة سجلت 40 حالة اختراق للحظر المفروض على السلاح، مؤكدا أنه جارِ التحقيق في هذه الاختراقات.

وأوضح المبعوث الأممي إلى ليبيا، الأربعاء، خلال إحاطته أمام مجلس الأمن الدولي حول ليبيا ، أن كثرة المرتزقة في ليبيا تمثل خطرًا كبيرًا على البلاد، إضافة إلى انتشار السلاح الذي يمثل انتهاكًا لحظر السلاح المفروض في ليبيا.

وعبر سلامة، عن قلقه من تكرار الانتهاكات، مشددًا على أن «هناك حاجة ماسة لإخضاع المسؤولين عن الانتهاكات للمساءلة.

وأضاف سلامة، أنَّ مواصلة تقديم الدعم العسكري لأحد الأطراف في ليبيا سيزيد من تصعيد الأمر بالمنطقة.

وأكد سلامة، أن البعثة تواجه سيناريوهين مقلقين الأول هو مواصلة النزاع وزيادة التهديد الإرهابي، والثاني مضاعفة التحشيد العسكري الأجنبي.

وختامًا، أعرب سلامة، عن قلقه من وصول الكثير من المرتزقة إلى البلاد، موضحًا أن هذا سيطيل من أمد العنف في ليبيا ويطيل الأزمة.

The post غسان سلامة: «سجلنا 40 حالة اختراق للحظر المفروض على السلاح» appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية