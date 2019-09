لجنة العطاءات بجامعة بنغازي تعقد اجتماعها الرابع

المتوسط:

عقد صباح اليوم الأربعاء، بالإدارة العامة بمجمع الكليات الطبية الاجتماع الرابع للجنة العطاءات بالجامعة برئاسة الدكتور عوض بودلال.

وأفادنا الكاتب العام للجامعة ونائب رئيس لجنة العطاءات الدكتور جمال المغربي، بأن اجتماع اليوم لمناقشة مراسلات وزير التعليم بخصوص استبدال بعض أعضاء اللجان بالجامعة وكذلك وضع تصور آلية معينة في نطاق العمل الخاصة بموضوع المناقصات وعرض مراسلة عميد كلية الزراعه بالجامعة ( بمنطقة سلوق ) بخصوص إحدى الشركات ومن جانب آخر تم التطرق الي مراسلة السيد مدير مكتب الخدمات العامة بالجامعة ومايستجد من مهام خاصة بلجنة العطاءات.

وتحدث الدكتور المغربي، أن الاجتماع كان بحضور جميع الأعضاء، كما شكر كل العاملين باللجنة.

