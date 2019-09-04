دولة رئيس الحكومة الليبية المؤقتة يستقبل وفدا رفيعا من جمهورية أفريقيا الوسطى يضم رئيس برلمانها ومبعوث رئيسها

قرنادة 04 سبتمبر 2019 (وال) – استقبل دولة رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة السيد عبد الله عبد الرحمن الثني اليوم الأربعاء بمكتبه في مقر ديوان مجلس الوزراء بمنطقة قرنادة معالي السيد لـ”وران انجون بابا” رئيس الجمعية الوطنية بجمهورية أفريقيا الوسطى والوفد المرافق له، والذي ضم المبعوث الخاص لرئيس جمهورية أفريقيا الوسطى “موليومبو دوناتيان”.

وبحث اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين وأوجه توطيدها بحضور معالي وزير الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية المؤقتة الدكتور عبد الهادي الحويج، ووكيل وزارة الخارجية لجمهورية أفريقيا الوسطى لشؤون الفرنكوفونية ومراسم الدولة السيد “شانسيل سيكودي نديباي.”

كما حضره القائم بالأعمال في سفارة ليبيا بجمهورية أفريقيا الوسطى السيد حسين محمد بدر، والمستشار عبد الحميد المقيرحي مدير مكتب وزير الخارجية و التعاون الدولي بالحكومة المؤقتة.

ورحب دولة الرئيس بالوفد مقدما إليه الشكر لشجاعة جمهورية أفريقيا الوسطى وقوفها مع خيارات الشعب الليبي المتمثلة في مجلس النواب والمؤسسات المنبثقة عنه

كما أكد دولته على أهمية الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها اليوم بين البلدين، مشددا على أهمية أن تقف الدول الأفريقية والعالم موقف أفريقيا الوسطى في انحيازها للحق أمام الباطل.

وأبدى دولته ترحيبه التام بالتوقيع على مذكرة تفاهم ما بين وزارة خارجية الحكومة المؤقتة ووزارة خارجية جمهورية أفريقيا الوسطى لفتح آفاق التعاون في جميع المجالات، ومنها على وجه الخصوص إنشاء لجنة مشتركة بين البلدين للتعاون في المجال الثقافي و الزراعي و التعاون المشترك للحد من الجريمة العابرة للحدود و مكافحة الإرهاب و العمل على تأسيس قنصلية لجمهورية أفريقيا الوسطى في مدينة بنغازي.

من جهته عبر معالي رئيس مجلس البرلمان الوطني بأفريقيا الوسطى السيد “لوران انجون بابا” عن سعادته بزيارة ليبيا و لقائه مع فخامة رئيس مجلس النواب ومع دولة رئيس مجلس الوزراء.

و أكد على أن أفريقيا الوسطى ستقف دائما مع شريعة مجلس النواب الليبي والحكومة الليبية المؤقتة المنبثقة عنه. (وال – قرنادة)

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