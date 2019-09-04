عدل الوفاق تتابع تفعيل اتفاقية نقل السجناء بين ليبيا وإيطاليا

استقبل وزير العدل المفوض بحكومة الوفاق محمد لملوم، اليوم الأربعاء، السفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيني بوتشينو، بحضور مدير المكتب القانوني المكلف والسكرتير الثاني بالسفارة الإيطالية.

وأوضح المكتب الإعلامي للوزارة، أن وزير العدل أشاد خلال اللقاء بالتعاون القائم بين البلدين خاصة فيما يتعلق بالمجال القضائي والعدلي، ولاسيما اتفاقية نقل السجناء بين البلدين والتي تم التوقيع عليها بالأحرف الأولى خلال شهر يونيو الماضي التي من المؤكد التوقيع عليها بشكل نهائي خلال المدة القريبة القادمة.

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