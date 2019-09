ننشر توصيات اللجنة العليا للإشراف والمتابعة بـ «تعليم الوفاق»

المتوسط:

التقت اللجنة العليا للإشراف والمتابعة بالوزارة اليوم الأربعاء بمقر مركز التدريب وتطوير التعليم بلجان ( الفئات الخاصة و الصيانة والتجهيزات و إدخال بيانات الطلبة في أعمال السنة والتغدية والفنية ) وذلك للتعرف أعمالهم أثناء فترة امتحانات شهادة اتمام مرحلة التعليم الثانوي الدور الأول.

وأوضح رئيس لجنة الفئات الخاصة ( سالمة الكرطال ) أن عدد الطلبة الذين تقدموا للامتحانات ويحتاجون إلى رعاية صحية بلغ ( 3700 ) طالبا وطالبة وإن اللجنة وفرت لأغلب الطلبة معلم ميسر من خلال تواصلها مع كل اللجان بمختلف المناطق التعليمية.

وأشار رئيس لجنة الصيانة والتجهيزات ( د. علي القويرح ) تعرفت على كل المقار الامتحانية وأعمال الصيانة التي تحتاجها عن طريق فروعها بالمناطق وعملت على الصيانة في وقت قياسي بعد تكليفها من قبل الوزارة حيت وفرت العديد من ( المكيفات ) واجرت صيانة لدورات المياه والكهرباء وتوفير المقاعد الدراسية.

وأوضح رئيس لجنة إدخال بيانات الطلاب، فاصل بن سعد، آلية عمل اللجنة وكيفية التعرف على إدخال بيانات الطلاب وخاصة النازحين منهم،ـ مثنياً على جهود مراقبي التعليم في هذا الخصوص .

