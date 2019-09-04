الثني يلتقي وفدا إفريقيا رفيع المستوى لبحث التعاون المشترك

بحث رئيس وزراء الحكومة المؤقتة عبد الله الثني مع لوران انجون بابا رئيس الجمعية الوطنية بجمهورية إفريقيا الوسطى، والمبعوث الخاص لرئيس الجمهورية موليومبو دوناتيان، العلاقات الثنائية بين البلدين وأوجه توطيدها.

اللقاء الذي جرى بمقر ديوان مجلس الوزراء بمنطقة قرنادة، شهد توقيع مذكرة تفاهم بين خارجية المؤقتة وخارجية إفريقيا الوسطى لفتح آفاق التعاون، والعمل على تأسيس قنصلية للجمهورية في بنغازي.

هذا وأكد رئيس البرلمان بإفريقيا الوسطى على دعم دولته لشرعية مجلس النواب والحكومة المؤقتة، معربا عن سعادته لزيارة ليبيا، من جانبه رحب الثني بموقف الجمهورية الداعم لخيارات الشعب الليبي وللمؤسسات الشرعية، بحسب ما نشرت الحكومة على صفحتها الرسمية.

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